البث الحي
56:26

الحصاد (6/8/2021)

تناول حسن جمول في “الحصاد” مواضيع عدة، أبرزها: الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني يتبادلان القصف على الحدود، ووزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من نظيره الأميركي التدخل لدى لبنان.
6/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

من واشنطن- مياه الخليج الساخنة.. حرب ناقلات أم سياسات؟

50:00
(الجزيرة)

تجدد اندلاع الحرائق في اليونان

02:29
(الجزيرة)

التصعيد الميداني بأفغانستان ينعكس على وقائع جلسة مجلس الأمن

02:31
(الجزيرة)

المواقع الجغرافية التي شملها القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

00:54
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

من واشنطن- مياه الخليج الساخنة.. حرب ناقلات أم سياسات؟

50:00
(الجزيرة)

تجدد اندلاع الحرائق في اليونان

02:29
(الجزيرة)

التصعيد الميداني بأفغانستان ينعكس على وقائع جلسة مجلس الأمن

02:31
(الجزيرة)

المواقع الجغرافية التي شملها القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

00:54
المزيد من التقارير الإخبارية

من واشنطن- مياه الخليج الساخنة.. حرب ناقلات أم سياسات؟

(الجزيرة)

تجدد اندلاع الحرائق في اليونان

(الجزيرة)

التصعيد الميداني بأفغانستان ينعكس على وقائع جلسة مجلس الأمن

(الجزيرة)

المواقع الجغرافية التي شملها القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

ديفيد هيرست: انقلاب تونس.. لماذا يمكن أن تكون أيامه معدودة؟

هيرست: الدول الغربية والجزائر وتركيا تدعو سعيّد للتراجع عن انقلابه (الفرنسية)

5 أسباب تجعل رحيل ليونيل ميسي مفيدا لبرشلونة

جنوب لبنان.. إسرائيل تشكو إلى مجلس الأمن صواريخ حزب الله والحكومة اللبنانية تتهمها بانتهاك السيادة

مدفعية إسرائيلية على الحدود اللبنانية (رويترز)