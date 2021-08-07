56:26

الحصاد (6/8/2021)

تناول حسن جمول في “الحصاد” مواضيع عدة، أبرزها: الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني يتبادلان القصف على الحدود، ووزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من نظيره الأميركي التدخل لدى لبنان.