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إيران تواجه الاتهامات الغربية بالنفي والتهديد

ردت إيران على الاتهامات الغربية بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة على الناقلة ميرسر ستريت، بالنفي والتهديد. واعتبرت أن الأدلة التي قدمها الجيش الأميركي مجرد روايات تهدف للضغط عليها.