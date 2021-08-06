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فلسطين.. مهنة التنجيد تتعرض للاندثار

يحافظ الحاج عبد الحميد العسيلي منذ 52 عاما على حرفة التنجيد في البلدة القديمة بمدينة الخليل، ويقول الحاج العسيلي إن هذه المهنة كانت تعيش عصرا ذهبيا في الماضي، لكنها تتعرض الآن للاندثار بسبب الاستيراد.