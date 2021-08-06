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02:08

حرب التصريحات تتصاعد بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

اتسع نطاق المواجهات بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان بالتزامن مع حرب أخرى سلاحها التصريحات، فالحكومة لا تكف عن الإعلان -وبصورة يومية- عن شن غارات جوية ومقتل عشرات من مسلحي الحركة.
6/8/2021
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