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توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية.. بين الرفض والقبول في فرنسا

توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح تتضاعف في عدد من البلدان، لكن في فرنسا يتوجس السكان من أثرها على صحة الإنسان، لكن المدافعين عنها يقولون إن هدفها هو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري.