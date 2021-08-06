البث الحي
02:12

توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية.. بين الرفض والقبول في فرنسا

توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح تتضاعف في عدد من البلدان، لكن في فرنسا يتوجس السكان من أثرها على صحة الإنسان، لكن المدافعين عنها يقولون إن هدفها هو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري.
6/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

منظمة الصحة العالمية: لا نهاية لكورونا قبل تطعيم 70% من سكان العالم

03:00
(الجزيرة)

حرب التصريحات تتصاعد بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

02:08
(الجزيرة)

الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني يتبادلان القصف على الحدود

01:14
(الجزيرة)

فلسطين.. مهنة التنجيد تتعرض للاندثار

02:26
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

منظمة الصحة العالمية: لا نهاية لكورونا قبل تطعيم 70% من سكان العالم

03:00
(الجزيرة)

حرب التصريحات تتصاعد بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

02:08
(الجزيرة)

الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني يتبادلان القصف على الحدود

01:14
(الجزيرة)

فلسطين.. مهنة التنجيد تتعرض للاندثار

02:26
المزيد من التقارير الإخبارية

منظمة الصحة العالمية: لا نهاية لكورونا قبل تطعيم 70% من سكان العالم

(الجزيرة)

حرب التصريحات تتصاعد بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

(الجزيرة)

الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني يتبادلان القصف على الحدود

(الجزيرة)

فلسطين.. مهنة التنجيد تتعرض للاندثار

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

ديفيد هيرست: انقلاب تونس.. لماذا يمكن أن تكون أيامه معدودة؟

هيرست: الدول الغربية والجزائر وتركيا تدعو سعيّد للتراجع عن انقلابه (الفرنسية)

لوموند: كيف تعرف أنك مراقب ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي؟

الكشف الأخير عن برنامج بيغاسوس قام به اتحاد مكون من 17 وسيلة إعلامية (الألمانية)

شاطئ سفينة الأشباح بالجزائر.. مغامرون يقتحمون المجهول ويكسرون رهبة الجانحة صوفيا 

العائلات الجزائرية تقطع المسافات نحو شاطىء &#34;صوفيا&#34; للاستمتاع به وقص حكاية &#34;السفينة&#34; على أطفالهم (الجزيرة)