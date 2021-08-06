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الهدوء يخيم على القطاع الشرقي جنوبي لبنان بعد قصف مدفعي إسرائيلي

يخيم الهدوء على مناطق القطاع الشرقي في جنوبي لبنان بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مفتوحة في أطراف قريتي كفرشوبا والهبارية وتسبب في حرائق في أحراج المنطقة.
6/8/2021
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