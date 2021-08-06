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اكتمال أكثر من 90% بالسياج الفاصل بين باكستان وأفغانستان

قال مسؤولون باكستانيون إن أكثر من 90 بالمئة من السياج الفاصل بين باكستان وأفغانستان قد اكتمل بناؤه وأصبح يمثل الحدود الدولية بين البلدين.