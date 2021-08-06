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إسرائيل.. تصعيد كلامي ضد إيران وعسكري ضد لبنان

تواصل إسرائيل تهديدها بعمل عسكري ضد إيران، وفي تصريحاته خلال لقاءِ عدد من السفراء المعتمدين في تل أبيب، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران.