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إبراهيم رئيسي: يجب حل أزمات المنطقة عبر حوار إقليمي حقيقي

جاء في رسالة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب أداء القسم أمام البرلمان أنه “يجب حل أزمات المنطقة عبر حوار إقليمي حقيقي وبهدف تأمين مصالح شعوب المنطقة”.