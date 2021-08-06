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أكثر من 4 ملايين تغريدة.. هكذا تفاعل العالم مع خبر رحيل ميسي عن برشلونة

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/8/6) حجم التفاعل الجماهيري على منصات التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني.
6/8/2021
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