06:00

أكثر من 4 ملايين تغريدة.. هكذا تفاعل العالم مع خبر رحيل ميسي عن برشلونة

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/8/6) حجم التفاعل الجماهيري على منصات التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني.