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06:00
أكثر من 4 ملايين تغريدة.. هكذا تفاعل العالم مع خبر رحيل ميسي عن برشلونة
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/8/6) حجم التفاعل الجماهيري على منصات التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني.
6/8/2021
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