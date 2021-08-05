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يوميات البحث عن أسطوانة أكسجين طبية لعائلة تونسية

مع استمرار تفاقم الأزمة الصحية بسبب انتشار جائحة كورونا في تونس يعاني المرضى الذين أصبحوا يعدون بالآلاف من نقص في مكثفات الأكسجين، التقرير يتابع يوميات البحث عن أسطوانة أكسجين طبية لعائلة تونسية.