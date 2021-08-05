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01:19
مصورة سورية توثق بالكاميرا جمال دمشق القديمة
تمضي المصورة السورية رانيا قطف عاشقة فن العمارة الأيام وهي توثق جمال دمشق القديمة، وتركز على الهوية والبصمة الفريدة للأماكن، وتأمل أن تنشر ذات يوم كتابا تستعرض فيه الفن الحضري التاريخي لمدينتها.
5/8/2021
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