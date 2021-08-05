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ما وراء الخبر ـ تهديد إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران وتصعيد جيشها على الحدود مع لبنان.. هل هو الحسم العسكري؟

ناقشت حلقة (2021/8/5) من برنامج ” ما وراء الخبر” سياقات ومآلات تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة إيران عسكريا، بالتزامن مع قصف جيشه أراضي لبنانية، وتساءلت مع ضيوفها عن مدى تأثير هذا الوضع.
5/8/2021
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