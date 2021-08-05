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غانتس يكشف عن استعداد إسرائيل لمهاجمة إيران عسكريا

هدد وزير الدفاع بيني غانتس بأن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران عسكريا، وفي تصريحاته خلال لقاء عدد من السفراء بتل أبيب حذر غانتس من أن إيران لم تعد تحديا لإسرائيل فقط، بل باتت مشكلة إقليمية وعالمية.