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تركيا تستعيد آلاف القطع الأثرية المهربة للخارج

تمكنت وزارة السياحة والثقافة التركية من استرجاع أكثر من 4 آلاف قطعة أثرية سرقت من تركيا في فترات زمنية مختلفة، وكان عدد كبير من الآثار قد نهب على يد منقبين أوروبيين في أواخر العهد العثماني.