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بلا حدود ــ سالم المسلط: الائتلاف السوري يعمل على إعادة العلاقات مع جميع الدول

استضافت حلقة (4/8/2021 ) من برنامج ” بلا حدود” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سالم المسلط، الذي تحدث عن أسباب عودة التصعيد في درعا ومصير المواجهات في إدلب، وموقف المجتمع الدولي.