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بفضل الإجراءات الاحترازية.. كورونا لا يشكل خطرا على استمرار المنافسات بالألعاب الأولمبية في طوكيو

رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في طوكيو فإن انتشار الفيروس بين الرياضيين والمعنيين لا يشكل خطرا كبيرا على استمرار المنافسات بالألعاب الأولمبية، وذلك بفضل منع حضور المشجعين والإجراءات الصحية الصارمة.