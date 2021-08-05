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01:03
انفجار مرفأ بيروت.. أين وصلت التحقيقات فيه؟
انفجار مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس 2020 كان يوما مشهودا في تاريخ لبنان الحديث، وبعد عام على انفجار المرفأ يتكرر في الشارع اللبناني سؤال: أين المحاسبة، وأين وصلت التحقيقات في الانفجار؟
5/8/2021
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