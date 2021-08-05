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النظام يفرض إتاوات على النازحين في درعا

أكدت تقارير محلية أن قوات النظام السوري فرضت إتاوات على النازحين مقابل السماح لهم بالخروج من الأحياء المحاصرة في درعا. وحاصرت قوات النظام أحياء درعا البلد (جنوبي سوريا) منذ 24 يونيو/حزيران الماضي.