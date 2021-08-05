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المشاء- الأجناس الأدبية.. "الهايكو"

تطرقت حلقة (2021/8/5) من برنامج “المشاء” ضمن سلسلة نظريات الأجناس الأدبية إلى موضوع “الهايكو”، وهو نوع شعري ياباني، انتقل إلى كل العالم، بما في ذلك المنطقة العربية.
5/8/2021
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