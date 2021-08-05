25:31

المشاء- الأجناس الأدبية.. "الهايكو"

تطرقت حلقة (2021/8/5) من برنامج “المشاء” ضمن سلسلة نظريات الأجناس الأدبية إلى موضوع “الهايكو”، وهو نوع شعري ياباني، انتقل إلى كل العالم، بما في ذلك المنطقة العربية.