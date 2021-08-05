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الشرطة البلجيكية تحقق في تهديد رامي جابر

يؤكد محضر تحقيق للشرطة البلجيكية أن المنتج والممثل رامي جابر تلقى اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يتحدث اللغة العربية هدّده بالقتل بعد ظهوره في “ما خفي أعظم”. ويقول رامي إنه طلب الحماية لشعوره بالتهديد.