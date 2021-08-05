02:11

السلطات الباكستانية تواصل إغلاق معبر تورخم مع أفغانستان

تواصل السلطات الباكستانية إغلاق معبر تورخم مع أفغانستان مع استثناءات قليلة، منها السماح بعبور الباكستانيين أو الأفغان العائدين إلى بلادهم ونقل البضائع.