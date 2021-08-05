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02:11
السلطات الباكستانية تواصل إغلاق معبر تورخم مع أفغانستان
تواصل السلطات الباكستانية إغلاق معبر تورخم مع أفغانستان مع استثناءات قليلة، منها السماح بعبور الباكستانيين أو الأفغان العائدين إلى بلادهم ونقل البضائع.
5/8/2021
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