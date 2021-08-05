56:46

الحصاد (4/8/2021)

تناول عبد القادر عياش في الحصاد مواضيع مختلفة أبرزها: إدانة واشنطن ولندن لما وصفتاه بالهجوم الإيراني على ناقلة قبالة سواحل عُمان، ودعوة بريطانية لتدخل مجلس الأمن، ونفي طهران لمسؤوليتها.