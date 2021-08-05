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إصدار جديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة

أقر صندوق النقد الدولي إصدارا جديدا من حقوق السحب الخاصة، هو الأول منذ أزمة عام 2008. وتمثل حقوق السحب الخاصة نوعا من التي يتيحها صندوق النقد لأعضائه عند الحاجة.
5/8/2021
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