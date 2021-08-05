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أمن الملاحة بالخليج.. توالي ردود الفعل بشأن التوتر بالمنطقة

توالت ردود الفعل بشأن التوتر قرب مياه الخليج، حيث قال قائد الحرس الثوري الإيراني إنه يتوجب على من سماهم الأعداء الذين يهددون إيران، أن يعرفوا أن ردَّها سيكون قاسيا وواسعا.
4/8/2021
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