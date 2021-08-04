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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/8/4)

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/8/4) حملة “أين المشيشي؟” التي دعا فيها ناشطون -عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس- إلى تحديد مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، إضافة إلى لبنان.