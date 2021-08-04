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01:20
تفاصيل كاملة عن انفجار مرفأ بيروت وخسائره المباشرة
انفجار مرفأ بيروت كان يوما مشهودا في تاريخ لبنان الحديث، وقد حفر عميقا في وجدان أهله، وإن تداعياته مستمرة رغم مرور عام على حدوثه. التقرير يسلط الضوء على تفاصيل ذلك اليوم وخسائره المباشرة.
4/8/2021
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