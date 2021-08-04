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بدء الحملات الانتخابية للأحزاب ومرشحيها في العراق

بدأت في العراق الحملات الانتخابية للأحزاب ومرشحيها، استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة، وتسبق الحملات المبكرة موعد الاقتراع بنحو 3 أشهر، مما خلق ردود أفعال متباينة لدى العراقيين.