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انفجار مرفأ بيروت.. قصة شاب ناج يروي حكايته

مرّ عام على انفجار مرفأ بيروت الذي غيّر وجه المدينة وترك أثرا سلبيا في نفوس من خسروا أحباءهم أو أصيبوا بجراح أو تشردوا جراء الانفجار. شادي رزق الناجي من الانفجار يروي حكايته.