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01:55
انفجارات تهز كابل والداخلية الأفغانية تعلن مقتل منفذيها
وقعت 3 انفجارات قوية قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني، ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي تأكيده مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في الهجوم الذي استهدف منزل الوزير في العاصمة كابل.
4/8/2021
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