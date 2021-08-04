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انفجارات تهز كابل والداخلية الأفغانية تعلن مقتل منفذيها

وقعت 3 انفجارات قوية قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني، ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي تأكيده مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في الهجوم الذي استهدف منزل الوزير في العاصمة كابل.