02:10

التوتر يسود على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب سقوط قذيفتين صاروخيتين

يسود التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من مناطق بجنوب لبنان على منطقة كريات شمونة في إسرائيل.