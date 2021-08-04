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ارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة النازحين شمالي سوريا

تتفاقم معاناة النازحين شمالي سوريا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ40 درجة مئوية، في مخيمات ينعدم فيها التيار الكهربائي. وقد أدت موجة الحر إلى انتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن.