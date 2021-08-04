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"أين المشيشي؟".. حملة تلهب منصات التواصل الاجتماعي في تونس

تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/8/4) الحملة التي أطلقها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس؛ بحثا عن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي غاب عن وسائل الإعلام منذ مدة.
4/8/2021
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