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02:34
"أين المشيشي؟".. حملة تلهب منصات التواصل الاجتماعي في تونس
تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/8/4) الحملة التي أطلقها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس؛ بحثا عن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي غاب عن وسائل الإعلام منذ مدة.
4/8/2021
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