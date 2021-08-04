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أشيرة.. عمل فني هدفه الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية

أشيرة عمل فني غنائي راقص يستلهم التاريخ والموروث الثقافي منذ الكنعانيين إلى يومنا هذا، والإعداد لهذا العرض استغرق أكثر من 7 سنوات من العمل لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية.