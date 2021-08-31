01:58

القوات الأجنبية في أفغانستان.. مسار الانسحاب

نتعرف في تقرير محمد رجيب على التسلسل الزمني لأبرز محطات انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بداية من شهر مايو/أيار الماضي.