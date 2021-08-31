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أفغانستان.. حروب موارد وثروات

تحتل أفغانستان موقعا جغرافيا إستراتيجيا في آسيا. وتكشف العديد من التقارير الدولية تمتع البلاد بثروات معدنية وطبيعية كبيرة، لكن المفارقة هي أن هذا البلد ظل يعيش على المساعدات الدولية.