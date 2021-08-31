search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
01:25
أفغانستان.. التكلفة الأميركية للحرب
خسائر بشرية ومالية كبيرة تكبدتها الولايات المتحدة طيلة 20 عاما من تدخلها في أفغانستان. التقرير يرصد تلك التكاليف بالأرقام.
31/8/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحكومة العراقية تخطط لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
play
02:20
مراسل الجزيرة: الطائرات العسكرية التي طالها التخريب في كابل كانت تابعة للجيش الأفغاني
play
01:53
تحديات ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.. ما الذي سيحصل؟
play
04:53
الاتحاد الأوروبي يضع مقترحات لإجلاء بعض الفئات من أفغانستان
play
01:44
مقاطع حول هذه القصة
الحكومة العراقية تخطط لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
play
02:20
مراسل الجزيرة: الطائرات العسكرية التي طالها التخريب في كابل كانت تابعة للجيش الأفغاني
play
01:53
تحديات ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.. ما الذي سيحصل؟
play
04:53
الاتحاد الأوروبي يضع مقترحات لإجلاء بعض الفئات من أفغانستان
play
01:44
المزيد من التقارير الإخبارية
الحكومة العراقية تخطط لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
مراسل الجزيرة: الطائرات العسكرية التي طالها التخريب في كابل كانت تابعة للجيش الأفغاني
تحديات ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.. ما الذي سيحصل؟
الاتحاد الأوروبي يضع مقترحات لإجلاء بعض الفئات من أفغانستان
الأكثر قراءة
لماذا تسعى تركيا للوجود في أفغانستان؟ 4 أسباب تشرح لك
رويترز تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة بين بايدن وأشرف غني قبل سقوط كابل
هل تستفيد طالبان من الطائرات والأسلحة الأميركية التي استولت عليها؟
4 أخطاء تحول القهوة من صديق إلى عدو للدماغ