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أفغانستان.. التكلفة الأميركية للحرب

خسائر بشرية ومالية كبيرة تكبدتها الولايات المتحدة طيلة 20 عاما من تدخلها في أفغانستان. التقرير يرصد تلك التكاليف بالأرقام.
31/8/2021
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