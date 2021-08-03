22:00

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/8/2)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/8/2) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما كشفه تحقيق برنامج “ما خفي أعظم” من ملابسات سيطرة أبو ظبي على فيلم طرح في دور السينما بعد اتفاق العلا وتحريف محتواه.