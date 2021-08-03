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مبادرات رسمية وفردية تهتم بالتراث الغنائي الموسيقي الكردي

تشهد مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق مبادرات رسمية وفردية تهتم بالتراث الغنائي الموسيقي الكردي، ومن هذه المبادرات التذكير بفنانين راحلين وأرشفة آلاف الأغاني والمقطوعات الموسيقية.