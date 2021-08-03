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50:06

للقصة بقية- بيروت بعد عام من انفجار المرفأ

سلطة حلقة (2021/8/2) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، وعاد البرنامج للشهود الذين قابلهم قبل عام بعد الانفجار ليطلع على أوضاعهم في الذكرى الأولى للانفجار.
2/8/2021
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