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عام على انفجار مرفأ بيروت والجرح لم يندمل بعد

ترك انفجار مرفأ بيروت أثرا عميقا في نفوس من خسروا أحباءهم أو أصيبوا بجراح أو تشردوا جراء الانفجار؛ التقرير يستعرض شهادات أشخاص شهدوا الانفجار، وما زالوا يبحثون عن أجوبة تخفف عنهم وطأة الألم.
3/8/2021
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