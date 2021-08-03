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تواصل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات في تركيا

تواصل فرق الإطفاء جهود السيطرة على النيران في الغابات المحيطة بمنطقة بودروم السياحية بولاية موغلا غربي تركيا، وتعمل بصفة خاصة على منعها من الوصول إلى منازل السكان.