البث الحي
02:12

تواصل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات في تركيا

تواصل فرق الإطفاء جهود السيطرة على النيران في الغابات المحيطة بمنطقة بودروم السياحية بولاية موغلا غربي تركيا، وتعمل بصفة خاصة على منعها من الوصول إلى منازل السكان.
3/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بدء الحملات الانتخابية للأحزاب ومرشحيها في العراق

02:25
(الجزيرة)

انفجار مرفأ بيروت.. قصة شاب ناج يروي حكايته

01:38
(الجزيرة)

أشيرة.. عمل فني هدفه الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية

02:50
(الجزيرة)

انفجارات تهز كابل والداخلية الأفغانية تعلن مقتل منفذيها

01:55
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بدء الحملات الانتخابية للأحزاب ومرشحيها في العراق

02:25
(الجزيرة)

انفجار مرفأ بيروت.. قصة شاب ناج يروي حكايته

01:38
(الجزيرة)

أشيرة.. عمل فني هدفه الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية

02:50
(الجزيرة)

انفجارات تهز كابل والداخلية الأفغانية تعلن مقتل منفذيها

01:55
المزيد من التقارير الإخبارية

بدء الحملات الانتخابية للأحزاب ومرشحيها في العراق

(الجزيرة)

انفجار مرفأ بيروت.. قصة شاب ناج يروي حكايته

(الجزيرة)

أشيرة.. عمل فني هدفه الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية

(الجزيرة)

انفجارات تهز كابل والداخلية الأفغانية تعلن مقتل منفذيها

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

في ذكرى غزو الكويت.. هل خدع صدام حسين مبارك؟

لقاء سابق بين صدام (يمين) ومبارك (الفرنسية)

بيان تركي شديد اللهجة حول برنامج هجرة الأفغان الموالين للقوات الأميركية

طالبان تواصل تقدمها الميداني ويتوقع مراقبون أن توقع عقوبات قاسية بحق المتعاونين مع القوات الأجنبية (الجزيرة)

إيران نفت صلتها بالعملية.. إخلاء سبيل السفينة المحتجزة قبالة الإمارات

بيانات ملاحية أشارت أمس الثلاثاء إلى حوادث استثنائية لعدد من السفن بالخليج وبحر عمان (الأوروبية-أرشيف)

تونس.. قيس سعيد يقيل 30 مسؤولا في 10 أيام

الرئيس التونسي ينفي اتهامات بتنفيذه انقلابا (الجزيرة)