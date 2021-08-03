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بلينكن: طهران تقف خلف الهجوم على السفينة الإسرائيلية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن واثقة من أن الهجوم الذي وقع الخميس الماضي واستهدف ناقلة النفط “إم تي ميرسر ستريت” نفذته إيران بطائرة مسيرة، ويتم التنسيق مع الشركاء والحلفاء للرد.
2/8/2021
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