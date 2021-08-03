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المتنزهات الوجه المشرق للصومال والوجهة المفضلة للعائلات

تمر العاصمة الصومالية بفترة تعاف متسارعة حيث شهدت إقامة العديد من المتنزهات التي تقدم صورة أخرى للحياة في مقديشو تختلف عن مشاهد التفجيرات التي ارتبطت بالمدينة في أذهان كثيرين.