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02:29
الكامون الياباني.. قصة لها تاريخ
حرص اليابانيون طوال ألف عام على اختيار شعارات لعائلاتهم يسمونها “الكامون”، ويستلهمونها من هيئة نباتات أو أشكال هندسية، وأشهرها شعار العائلة الإمبراطورية الذي يمثل زهرة الأقحوان.
3/8/2021
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