البث الحي
57:02

الحصاد (2021/8/2)

تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/8/2) العديد من المواضيع، ومنها: بلينكن يقول إن إيران نفذت الهجوم على الناقلة الإسرائيلية في بحر عُمان. جدل أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض التوقيع على أي اتفاقية.
2/8/2021
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