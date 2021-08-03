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57:02
الحصاد (2021/8/2)
تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/8/2) العديد من المواضيع، ومنها: بلينكن يقول إن إيران نفذت الهجوم على الناقلة الإسرائيلية في بحر عُمان. جدل أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض التوقيع على أي اتفاقية.
2/8/2021
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01:00:06
الحصاد (2021/7/30)
play
59:57
الحصاد (2021/7/29)
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58:51
الحصاد (2021/7/27)
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