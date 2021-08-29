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00:47
قاعدة "العند" الجوية اليمنية.. ما الذي تعرفه عنها؟
تعد قاعدة “العند” العسكرية الجوية أكبر قاعدة عسكرية في اليمن، وقد أنشأها الإنكليز في محافظة لحج، وطورها السوفيات إبان الحرب الباردة ووسعوها عام 1986.
29/8/2021
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