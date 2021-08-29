42:26

"شركاء جرائم الحرب"

يسلط برنامج “شركاء جرائم الحرب” الضوء على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في يوليو/تموز 2014 بحق 3 أطفال فلسطينيين شمالي قطاع غزة، حيث أطلق صاروخا على سقف منزلهم.