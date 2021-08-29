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اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية

يوافق 29 أغسطس/آب ذكرى مرور 76 عاما على إجراء أول تجربة نووية على الصعيد العالمي. وقد أقرت الأمم المتحدة هذا اليوم يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية.