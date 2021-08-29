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59:03

الحصاد 2021/8/28

سلط عبد السلام محمد من كابل الضوء على تطورات الوضع في أفغانستان وتوعُد الولايات المتحدة تنظيم الدولة في خراسان بشن مزيد من الضربات ردا على الهجومين الأخيرين قرب مطار كابل،
28/8/2021
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