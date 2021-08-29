59:03

الحصاد 2021/8/28

سلط عبد السلام محمد من كابل الضوء على تطورات الوضع في أفغانستان وتوعُد الولايات المتحدة تنظيم الدولة في خراسان بشن مزيد من الضربات ردا على الهجومين الأخيرين قرب مطار كابل،